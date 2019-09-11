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11.09.2019 - 15:57| İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi

Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahasındaki antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek.

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