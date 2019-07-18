Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â

Avusturyaâ€™nÄ±n Tirol bÃ¶lgesindeki Seefeld kasabasÄ±nda kamp yapan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m gÃ¼nÃ¼ Ã§ift idmanla tamamladÄ±.Â

Dinamik Ä±sÄ±nmayla baÅŸlayan akÅŸam antrenmanÄ±nÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 11'e 11 taktik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Antrenman, yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketleriyle sona erdi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular, idman sonunda Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± takip eden bir grup taraftarlarla fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â

Galatasaray, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda yarÄ±n Almanyaâ€™nÄ±n Leipzig takÄ±mÄ± ile Ã¶zel maÃ§ta karÅŸÄ±laÅŸacak. Avusturyaâ€™nÄ±n Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu StadÄ±â€™nda oynanacak mÃ¼cadele, TSÄ° 19.00â€™da baÅŸlayacak.

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