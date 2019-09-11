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11.09.2019 - 11:53

Galatasaray'da Linnes kadroya yazılamadı

Süper Lig ekipleri, yeni sezon kadro listelerini TFF 'ye bildirdi. Galatasaray, yabancı kontenjanından dolayı Martin Linnes'i kadroya dahil edemedi. İşte takımların tek tekA Takım kadroları...

Galatasaray'da Linnes kadroya yazılamadı

Süper Lig ekipleri yeni sezonda mücadele edecek kadrolarını TFF'ye resmen bildirdi. Federasyonun resmi sitesinde yer alan bölümde tüm kulüplerim A Takım kadrolarına yer verildi.

Lige çok iyi bir başlangıç yaparak 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, listeye Mehmet Ekici'yi dahil etmedi.

Kadrosunda 15 yabancı bulunduran Galatasaray, Norveçli oyuncu Martin Linnes'i kontenjandan dolayı dışarıda bulundurmak zorunda kaldı.

Beşiktaş ise yeni sezon kadrosunda tüm yeni transferlerine yer verdi.

Tüm takımların kadrolarını görmek için tıklayın

Fatih Hürkan | Saha Dışı
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