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22.11.2019 - 12:55 |

Galatasaray, Luyindama'nın ameliyat olacağını açıkladı

Galatasaray, resmi sitesinden Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'nın milli takımda sakatlandığını açıkladı.

Galatasaray, Luyindama'nın ameliyat olacağını açıkladı

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul’a dönen Christian Luyindama’nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.

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