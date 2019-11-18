18.11.2019 - 21:35 | | Skorer
Galatasaray'da Luyindama şoku!
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Luyindama, Gambiya ile oynanan maçta sakatlandı
Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçta Luyindama şoku yaşandı.
Galatasaray'ın yıldızı Luyindama, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Yıldız ismin sakatlığını ciddiyeti bilinmiyor. Galatasaray'da Muslera, Babel, Andone, Falcao, Şener, Luyindama, Emre Akbaba sakatlığı süren oyuncular arasında yer alıyor.
Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.