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18.11.2019 - 21:35 | | Skorer

Galatasaray'da Luyindama şoku!

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Luyindama, Gambiya ile oynanan maçta sakatlandı

Galatasaray'da Luyindama şoku!

Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçta Luyindama şoku yaşandı.

Galatasaray'ın yıldızı Luyindama, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Yıldız ismin sakatlığını ciddiyeti bilinmiyor. Galatasaray'da Muslera, Babel, Andone, Falcao, Şener, Luyindama, Emre Akbaba sakatlığı süren oyuncular arasında yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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