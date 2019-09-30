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30.09.2019 - 18:51 | | AA

Galatasaray'da Mario Lemina PSG kadrosuna alınmadı!

Galatasaray, PSG maçı kadrosuna Lemina'nın sakatlığı nedeniyle alınmadığını duyurdu.

Galatasaray'da Mario Lemina PSG kadrosuna alınmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek Galatasaray'da Mario Lemina forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, yarınki PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi. 

Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.

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