Galatasaray'da mesele Arda Turan değil! Cengiz -Terim...

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Başkan Cengiz, Galatasaray Yönetimi’ne sürekli eleştirilerde bulunan Fatih Terim’e, 30 transfer ve Sivasspor ile karşılık vermesi, krizi onarılmaz boyutlara ulaştırdı. Tecrübeli çalıştırıcı istifa etmeyeceğini gösterirken, Cengiz ve ekibi de 11 Şubat’taki mahkeme kararına odaklandı.

Galatasaray’da Arda Turan’ın transferindeki fikir ayrılığı olarak gösterilen gerilimde, teknik direktör Fatih Terim’in kendini kulübün üzerinde gören tavrı ve sürekli yönetimi eleştirmesi, Başkan Mustafa Cengiz’i patlama noktasına getirdi ve kriz iyice derinleştirdi. İki taraf arasında da iş kopma noktasına gelirken, şimdi herkes neler olacağının tahminlerini yapıyor.



İşte Galatasaray’ın bünyesinde yaşananlar ve yaşanacak olanlar:

TERİM İSTİFA ETMİYOR: Başkan Mustafa Cengiz’in fikir ayrılığı varsa yol ayrılığı olacağını dile getirmesi ve “istifa” imasında bulunmasına Terim, 19.05’te sosyal medya hesabından cevap vermişti. Tecrübeli teknik adamın, “Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var” demesi, “İstifa etmiyorum. Siz görevden alabilirsiniz” mesaji olarak algılandı. Cengiz’in şu anda bunu göze alabilecek bir durumunun bulunmadığı öğrenildi.



UFUKTA SEÇİM VAR: 11 Şubat’taki mahkeme kararı, yönetimin yol haritasını belirleyecek. Mahkemeden yönetimin lehine karar çıkmazsa seçim kaçınılmaz gözüküyor. Aksi durumda Cengiz, martta mali yönden de bu kez ibra olmama tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Bu nedenle ufukta bir seçim var gibi görünüyor.



ALBAYRAK ARADA KALDI: Fatih Terim’e yakın bir isim olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın yaşanan süreçten çok olumsuz etkilendiği bildirildi. Albayrak’ın, önceki günkü basın toplantısından sonra takım otobüsüne binip binmeyeceği, Terim’le ilişkisinin nasıl etkileneceği merak ediliyor.



KRİZDE ARDA’NIN ETKİSİ: Camiada, başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında krize dönüşen Arda Turan meselesinin taraflar arasındaki birikmiş sorunlar nedeniyle bu noktaya geldiği şeklinde yorumlanıyor. Başkan Cengiz’in, sürekli olarak 30 transfer vurgusu ve sarı-kırmızılıları lider Sivas’la kıyaslaması Terim’den memnun olmadığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Arda Turan'ın hikayesi