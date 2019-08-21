Galatasaray'da Mitroglou PSV'ye; Ozornwafor, Almeria'ya gidiyor!

Nevzat Dindar - Skorer

Galatasaray'da yeni transfer Ozornwafor, İspanya 2. Lig'i takımlarından Almeria'ya kiralanırken Kostas Mitroglou ise Hollanda ekibi PSV’nin yolunu tutuyor.

Transfer görüşmeleri için Hollanda'ya gidecek Mitroglou ilk uçağı kaçırdı ama ikincisine yetiştirildi. Yunanlı golcünün 2.6 milyon euroluk ücretinin 750 bin eurosunu Galatasaray'ın karşılayaşayacağı öğrenildi.

Transferlerin resmiyete dökülmesinin ardından Galatasaray'ın yabancı sayısı 13'e düşecek.