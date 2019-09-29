Galatasaray'da rota Åžampiyonlar Ligi

SÃ¼per Lig'in 6. haftasÄ±nda derbide FenerbahÃ§e ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da gÃ¶zler UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Paris Saint-Germain (PSG) karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na Ã§evrildi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, 1 Ekim SalÄ± gÃ¼nÃ¼ rakibiyle evinde yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re ilk bÃ¶lÃ¼mde salonda Ã§alÄ±ÅŸan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar daha sonra sahaya Ã§Ä±karak dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸa yÃ¶nelik hedefli dar alan oyunlarÄ± Ã¼zerinde durdu.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, PSG maÃ§Ä±nÄ±n son hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yarÄ±n tesislerinde gerÃ§ekleÅŸtirecek. Antrenman Ã¶ncesi saat 20.30'da teknik direktÃ¶r Fatih Terim ile bir futbolcu, basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

PSG yarÄ±n Ä°stanbul'a gelecek

A Grubu'nun ikinci maÃ§Ä±nda Galatasaray'a konuk olacak PSG yarÄ±n Ä°stanbul'a gelecek.

PSG Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Thomas Tuchel ile bir futbolcu, maÃ§Ä±n oynanacaÄŸÄ± TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda saat 18.15'teki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayacak. FransÄ±z ekibi, son antrenmanÄ±nÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan sonra statta yapacak.

Â