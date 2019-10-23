Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi krizi

Celal Umut Eren / Skorer

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu 3. hafta maçında Real Madrid'e evinde 1-0 kaybeden Galatasaray, kötü gidişe dur diyemedi. Türk futboluna Avrupa'da önemli başarılar kazandıran Aslan, son 2 yılda Devler Ligi'ndeki kötü performansıyla şaşırtıyor.

Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar tarihinin de en sıkıntılı Avrupa sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyor. Avrupa kupalarında son 29 maçta 2 galibiyeti bulunan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise son 8 maçın 7'sinde gol dahi atamadı.

Öyle ki sarı-kırmızılılar geçen sezon Lokomotiv Moskova'ya karşı elde ettiği 3-0'lık sonuçtan sonra sırasıyla Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya yenildi. Bu sezon da Club Brugge'le berabere kalan Aslan, ardından PSG ve Real Madrid'e boyun eğdi.

Bu 8 maçlık süreçte sadece Porto maçında 2 gol atıldı, ancak 3-2'lik yenilgi alındı. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez çeyrek final gören Galatasaray, son 2 yıllık performansıyla şaşırttı.