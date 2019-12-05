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05.12.2019 - 13:31 | | İSTANBUL (İHA)

Galatasaray'da Şener, Emre ve Lemina takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Şener, Emre ve Lemina takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşam oynanan Tuzlaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise salonda core ve stabilizasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra sahada beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pasa yönelik çalışma yapılırken ana bölümünde çift kale oyun yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Şener, Emre ve Lemina takımla çalıştı
Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma yaptı.

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

Galatasarayda Şener, Emre ve Lemina takımla çalıştı

 

 

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