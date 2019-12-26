26.12.2019 - 14:18 | | İSTANBUL, (DHA)
Galatasaray'da Şener, Lemina ve Marcao takımla çalıştı
Galatasaray, Süper Ligin 17.haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesislerinde Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun gerçekleşirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi. Antrenman öncesi, Cezayirli oyuncu Sofiane Feghoulinin doğum günü kutlandı.
Öte yandan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesislerinde kampa girecek.