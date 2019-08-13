Galatasaray'da Åžener Ã–zbayraklÄ± geliÅŸmesi!

Galatasaray'da Åžener ÖzbayraklÄ± geliÅŸmesi!
SÃ¼per Lig'de Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â
SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda 16 AÄŸustos Cuma gÃ¼nÃ¼ Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde salonda core stabilizasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Daha sonra sahaya geÃ§en futbolcularÄ±n, dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸa yÃ¶nelik koÅŸu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde sÄ±nÄ±rlÄ± alanda pas oyunu Ã¼zerinde durulan idmanÄ±n, yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketlerinin ardÄ±ndan tamamlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
Åžener Ã–zbayraklÄ± ve Emre TaÅŸdemir'in, takÄ±mdan ayrÄ± fizyoterapistler eÅŸliÄŸinde Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â
Galatasaray, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.