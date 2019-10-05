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05.10.2019 - 19:03 | | Skorer

Galatasaray'da Seri şoku!

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da Seri şoku yaşandı.

Galatasaray'da Seri şoku!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Gençlerbirliği'ne konuk olurken sakatlık haberi moralleri bozdu.

Ankara'ya 3 eksikle gelen Galatasaray'da Jean Micheal Seri de sakatlar kervanına katıldı.  Fildişi Sahilli futbolcu maç öncesi gıda zehirlenmesi yaşadı. Yıldız futbolcuya hemen serum tedavisi uygulandı. Fakat rahatsızlığı nedeniyle yorgun düşen Seri maça ilk 11'de çıkamadı. Seri yedek başlarken onun yerine 11'de Selçuk İnan görev yaptı.

Öte yandan Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

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