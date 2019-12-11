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11.12.2019 - 23:46 | | Skorer

Galatasaray'da Seri şoku!

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olan Galatasaray'da Seri şoku yaşanıyor.

Galatasaray'da Seri şoku!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda PSG'ye konuk oldu.

Son kurban Seri

Galatasaray'ın sakatlık kabusu sona ermiyor. Sarı-kırmızılılarda son kurban Seri oldu. Fildişi Sahilli futbolcu 39. dakikada sol kasığından sakatlanıp oyunu terk etti ve yerine Selçuk İnan oyuna girdi. Seri’nin durumu yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

Nzonzi stoperde

Galatasaray Paris deplasmanında farklı bir sistemle sahada yeraldı. Sarı-kırmızıllarda Fransız futbolcu Nzonzi, iki stoperin arasında oynadı.
Top kendisinde iken üçlü savunma geçen sarı-kırmızılılar, rakip atağa kalktığında ise 5'li savunma yaptı.

Galatasarayda Seri şoku

 

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