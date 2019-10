Galatasaray'da sıcak gelişmeler (CANLI)

Galatasaray, cuma günü Süper Lig'de Sivasspor, salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmalar öncesi Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar sarı-kırmızılı takımdaki gelişmeleri aktarıyor...

İşte Dindar'ın sözleri: "Camia açısından kaotik ortam nedeniyle milli ara çok iyi geçmedi. Aralar yara sarmak ve moral-motivasyon açısından fırsattır. Büyük takımların handikapı bu. Ciddi sorunlar ve başlıklar var. Lemina ve Falcao'nun sakatlığı. Gençlerbirliği maçındaki tahribat, kolay kolay giderilemedi.

Falcao sıkıntısı

G.Saray gibi kurumsal kulüpten bahsediyoruz. Böylesine yıldız oyuncunun sakatlığı ile ilgili bilgi paylaşması gerekiyor. Aylar için transferi için uğraşıldı. Neden oynatılmadığını sadece biz değil, Kolombiyalılar da paylaşıyor. Falcao'nun sahaya bile çıkmaması dünyanın her yerinde haberdir. Çok net ifadeler kullanılmadığını, salonda diyerek konunun geçiştirildiğini görüyoruz. Bu can sıkıcı bir durum. Bir şeyin üzerinin örtüldüğüne inanmıyorum. Sağlık ekibi risk almak istemiyor, temkinli davranıyor. Falcao'nun her şeyini aylarca haber yaptık. PSG maçında kendini fazla zorladı. Aşil tendonunda bir problem var. Sivasspor maçında 10 gündür idmana çıkmayan oyuncu forma giyemez. G.Saray ciddi bir sorunla karşı karşıya

"Salonda çalışıp Nusret'te 4 kilo et yemesi tartışılır"

Kariyeri ile alakalı çok ciddi bir durum olmadığı bilgisini aldım. G.Saray'ın Falcao olmadığı zaman eli kolu bağlanıyor. Falcao olmadığında domino etkisi yapabilir. Salonda çalışıp Nusret'te 4 kilo et yemesi tartışılır. Gelmesini çok savundum. Ama bu haberler daha sonra başka şekilde devam eder. Çok önemli yıldız. Çok büyük beklentiler var.