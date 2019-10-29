Dindar: Feghouli'yi satarsanız sizi idam ederler

Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar, Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray'da yaşananları değerlendirdi.

İşte Dindar'ın açıklamaları: "Sezon başında Transfermarkt'a aldandık. Nzonzi sürekli oynatılan bir oyuncu. Hocası değişiyor. Birden G.Saray'a veriyorlar. Neden veriyorlar? Bilmiyoruz. Nzonzi en az eleştirilen oyuncu. Bana göre yüreksiz bir oyuncu. Darbeli oyunda yok. Garanti oynuyor. Yüzde 100'le oynasa ne olur? Seri teknik ama ağır. İkili mücadelelerde zayıf. Biraz ruhsuz. Belhanda ve Feghouli'ye operasyon yapılacak. İkisinden vazgeçmek kolay değil. Yine aynı hataya düşülüyor. Para edecek oyuncuyu değersizleştiriyor.

"Feghouli'yi satarsınız sizi idam ederler!"

Şu an Galatasaray oyuncu üzerinden yanlış bir tartışmanın içerisine girdi. Operasyonun faturası G.Saray'a çok ağır olacaktır. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Nagatomo'yu 1-2 milyon euroya okutabilirseniz iyi olur. Siz bu oyuncuları problemli oyuncu olarak lanse ediyorsunuz. Daha önce yapılan tekliflere Belhanda da 'hayır' dedi. Feghouli'yi satarsınız sizi idam ederler! Geçen yıl G.Saray'ı bu iki oyuncu şampiyon yaptı. Çok iyi karar verilmeli. Birilerini tercih edeceksiniz. Birilerinden vazgeçeceksiniz. Şu an G.Saray camiasının en çok merak ettiği şey, kimi, hangi parayla hangi sisteme göre transfer edeceksiniz? Mustafa Kapı fiziksel seviye olarak iyi değil. Atalay hazırlık kampında şans bulan bir oyuncuydu. Şanssızlığı o bölgede çok oyuncu olması.

"Bu kadar plansız, programsız G.Saray'dan ne beklersin?"

Trabzonspor, Başakşehir ve Alanyaspor ligin en iyi ve en formda takımları. Gaziantep de ters. Rize en garanti gibi duran maç. G.Saray'ın oynadığı futbol skandal. G.Saraylıları üzen takımın futboluyla ümit vermemesi. Beşiktaş derbisinde kornerin olmaması rakibi zorlamadığın anlamı geliyor. Kenarlar hiçbir zaman oyunda değil. Bu kadar plansız, programsız G.Saray'dan ne beklersin? Duran top ve kornerden gol beklersin. O da yok. En önemli pozisyon, Necip'in kendi kalesine vurduğu kafa topu. Başakşehir'in aman aman golcüsü yok, ama sistemi var. F.Bahçe'de Vedat'ın bir karşılığı var. Repertuarında farklılıklar var. G.Saray 3. bölgede fazla gözükemiyor. Böyle kötü bir tablo var.

Falcao konusu

Muhabirler bu haberi kendi kafalarında yazmadılar. Burada kulüp doktoru, muhabirlerle bir sohbet esnasında her zaman olduğu gibi Falcao'nun durumuyla ilgili bilgilendirme yapıyor. Falcao sürecini G.Saray iyi yönetemedi. Yener İnce'nin muhabirlerin bunu haber yapacaklarını hesap etmesi gerekirdi. Bir muhabir adamın ağzından yalan yazamaz. Sosyal medyada tepkiler olunca, kulüp düzeltme geçti. Futbolcunun niyeti önemli. Bu olay doğru. Biz iki hafta yazmıştık. Falcao ne olur, problemli. Sakatlık geçmişine baktım. Çok uzun süre sahalardan uzak kaldığı dönem var. Sağlıklı olmadığı halde oynatılırsa riskli olur. Problemsiz Falcao, Madrid'de oynayabilir mi? Soru işareti.

"Falcao travma içinde"

Marcao ve Falcao'nun eşlerine sosyal medyadan yüklenmeyin. Yapmayın. Manipülasyon olabilir. Başka kulübün taraftarları da olabilir. İsmi-cismi belli olmayan hesaplar da olabilir. Falcao bir şekilde dönecek, bir travma içinde olduğu haberlerini alıyoruz. Bu tartışmaların onu da yıprattığını biliyoruz. Falcao toparlayacaktır. Bireysel olarak oyuncuları hedef göstermek riskli bir durum. Şöyle bir realite var, Fatih Terim'in kredisi Türkiye'de hiçbir teknik direktörde yok. G.Saray, Fatih hocanın o kredisiyle toparlamaya çalışacaktır. Fatih hocanın da çözmek zorunda olduğu problem olduğunu hissediyorum. Fatih hocanın içindeki savaşı bitirmesi gerekir. İlk düğme yanlış iliklendi. İlk düğme Gomis. Yanlışlar üst üste geliyor. G.Saray şu anda bana göre tarihin en iyi kadrosuna sahip. Tabii ki Drogba ve Sneijder de isim olarak çok büyük yıldızlardı. Futbolcuların da artık nerede olduklarının farkında olması lazım."