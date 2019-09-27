Galatasaray'da sıra Falcao'da

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun ilk derbisinde tüm gözler Radamel Falcao’da olacak. Sezonun flaş transferi olarak gündemde oturan Falcao, Türk Telekom Stadı’nda önemli bir geceye hazırlanıyor.

Kolombiyalı forvet, Galatasaray’da derbilerde boy gösteren dünyaca ünlü yıldızların sırasına adını yazdıracak. Son 10 yıllık süreçte Harry Kewell, Milan Baros, Cassio Lincoln, Wesley Sneijder, Johan Elmander, Didier Drogba, Burak Yılmaz ve Bafetimbi Gomis gibi önemli futbolculardan sonra Radamel Falcao da sahaya çıkacak.

Galatasaray taraftarının gol yollarındaki en büyük umudu olan tecrübeli yıldız, Türkiye’deki kariyerinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.