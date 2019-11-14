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14.11.2019 - 11:38 |

Galatasaray'da tarihi mahkeme başladı

Galatasaray'da kulüpte seçim yapılıp yapılmayacağı Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek duruşmada belli olacak. Mahkeme saat 11:00'de başladı.

Galatasaray'da tarihi mahkeme başladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, konu hakkında şu açıklamaları yaptı;

"Hukuki olarak baktığımızda bu belirsizliği gidermek için ben ve Kaan (Kançal) kardeşimiz müdahil olduk. Daha önce alınmış 7 yürütmeyi durdurma kararı var. İdari ibranın hükümsüzlüğüne dair karar var. Hukuki süreç bitmeden, sadece iki kişi hakkında alınmış kararı göz önünde tutup, diğer 7 kararı dikkate almamak hukuken yanlış. Bazı arkadaşlarımız seçime girmemizi istemiyor. Eşit şartlarda düello ederiz, pusu kurmayız. Mustafa Cengiz olmadan seçim istiyorlar. Buna da 'peki' derim ama taraftarlarıma laf anlatamam. O yüzden mücadele ediyorum. Ben mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim."

Detaylar az sonra...

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