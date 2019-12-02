Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'dan "3D" paylaşım! Sörloth...
02.12.2019 - 18:26 |

Galatasaray'dan "3D" paylaşım! Sörloth...

Galatasaray yaptığı paylaşım ile Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un golünü "3D" olarak paylaştı.

Galatasaray'dan "3D" paylaşım! Sörloth...

Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kalırken tartışmalar sürüyor.

Trabzonspor, Akyazı'da oynanan maçın 50. dakikasında Sörloth ile 1-0 öne geçti. Galatasaray cephesi ise gol öncesi Sörloth'un Marcao'ya faul yaptığını ve golün geçersiz sayılması gerektiği tepkisinde bulundu. Galatasaray sosyal medya hesabından bu pozisyonla ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaraydan 3D paylaşım Sörloth...

 

    Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

    Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

    Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

    Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

    Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

    Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

    Göztepe gençleriyle güldü

    Göztepe gençleriyle güldü

    Sıradaki Haber