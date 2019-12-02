Galatasaray'dan "3D" paylaşım! Sörloth...

Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kalırken tartışmalar sürüyor.

Trabzonspor, Akyazı'da oynanan maçın 50. dakikasında Sörloth ile 1-0 öne geçti. Galatasaray cephesi ise gol öncesi Sörloth'un Marcao'ya faul yaptığını ve golün geçersiz sayılması gerektiği tepkisinde bulundu. Galatasaray sosyal medya hesabından bu pozisyonla ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.