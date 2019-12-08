Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'dan Adem, Feghouli ve Babel açıklaması
08.12.2019 - 13:46 |

Galatasaray'dan Adem, Feghouli ve Babel açıklaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı takımdan ayrıca sakatlıkları olan Adem, Feghouli ve Babel konusunda da açıklama geldi.

Galatasaray'dan Adem, Feghouli ve Babel açıklaması

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor ile dün oynanan maçta forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 taktik çalışması yaptığı aktarıldı.

Sakatlık açıklaması

Aytemiz Alanyaspor maçında sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen ve tedavisine başlanan Adem Büyük'ün durumunun yarın çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağı kaydedildi.

Ryan Babel'in tedavisinin ardından koşu yaptığı, Sofiane Feghouli'nin ise ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarına yarın devam edecek.

Galatasaraydan Adem, Feghouli ve Babel açıklaması

Vedat Muriç'ten bireysel çalışma...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 0-0

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 0-0

Galatasaray'dan Adem, Feghouli ve Babel açıklaması

Galatasaray'dan Adem, Feghouli ve Babel açıklaması

VakıfBank'tan bronz madalya

VakıfBank'tan bronz madalya

Antalyaspor-Trabzonspor(CANLI)

Antalyaspor-Trabzonspor(CANLI)

Sıradaki Haber