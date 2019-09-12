Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayGalatasaray'dan Başakşehir'e Abdurrahim Albayrak cevabı!
12.09.2019 - 22:38 | | Skorer

Galatasaray'dan Başakşehir'e Abdurrahim Albayrak cevabı!

Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a 6222 sayılı kanun gereği verilen ceza sonrası açıklama yapan Medipol Başakşehir'e cevap verdi.

Galatasaray'dan Başakşehir'e Abdurrahim Albayrak cevabı!

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, geçen sezon Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalardan ötürü 6222 sayılı yasa uyarınca 5 bin TL para cezasına çaptırılmıştı. Başakşehir Kulübü isim vermeden Abdurrahim Albayrak hakkında açıklama yayınlamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi siteden İstanbul kulübüne cevap verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Değerli bir yöneticimize 6222 sayılı kanun kapsamında 5.000 TL idari para cezası verilmesini, bir kulübün resmi web sitesinde hukuki zafer kazanmış gibi beyan ve ilan etmesini hayretle karşıladık. 

Galatasaray Spor Kulübü ve Yöneticileri her zaman yasa ve kurallara bağlı bir gelenekten gelmektedirler.

Gerçeğin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Buna ilahi adalet de dahildir. Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Galatasaray Spor Kulübü

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başakşehir'den 'Abdurrahim Albayrak' açıklaması!

Galatasaraydan Başakşehire Abdurrahim Albayrak cevabı

    Putin, Habib Nurmagomedov ile görüştü
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Salih Yıldız, Avrupa Şampiyonu oldu

    Salih Yıldız, Avrupa Şampiyonu oldu

    Gazişehir Gaziantep'te yeni başkan Mehmet Büyükekşi!

    Gazişehir Gaziantep'te yeni başkan Mehmet Büyükekşi!

    Adana derbisi öncesi iki takımın teknik direktörleri buluştu

    Adana derbisi öncesi iki takımın teknik direktörleri buluştu

    Türkiye - Rusya: 1-3

    Türkiye - Rusya: 1-3

    Sıradaki Haber