Galatasaray'dan Başakşehir'e Abdurrahim Albayrak cevabı!

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, geçen sezon Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalardan ötürü 6222 sayılı yasa uyarınca 5 bin TL para cezasına çaptırılmıştı. Başakşehir Kulübü isim vermeden Abdurrahim Albayrak hakkında açıklama yayınlamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi siteden İstanbul kulübüne cevap verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Değerli bir yöneticimize 6222 sayılı kanun kapsamında 5.000 TL idari para cezası verilmesini, bir kulübün resmi web sitesinde hukuki zafer kazanmış gibi beyan ve ilan etmesini hayretle karşıladık.

Galatasaray Spor Kulübü ve Yöneticileri her zaman yasa ve kurallara bağlı bir gelenekten gelmektedirler.

Gerçeğin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Buna ilahi adalet de dahildir. Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Galatasaray Spor Kulübü