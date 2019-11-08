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08.11.2019 - 22:05 | | DHA

Galatasaray'dan Belhanda açıklaması!

Galatasaray, Belhanda'nın sakatlığı sebebiyle Gaziantep FK maçında oynamayacağını açıkladı.

Galatasaray'dan Belhanda açıklaması!

Galatasaray Kulübü, Younes Belhandanın Gaziantep FK ile oynanacak Süper Lig 11inci hafta mücadelesinde forma giymeyeceğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bugün Madrid'de yapılan antrenman öncesi sol topuğunda ağrı hisseden Faslı yıldızın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Belhanda, kafile ile birlikte Gaziantep'e gitmezken, İstanbul'a döndü.

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