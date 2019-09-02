Galatasaray'dan Diagne için KAP bildirimi

Radamel Falcao ve Andone'yi kadrosuna katan Galatasaray, Diagne'yi Club Brugge'e kiralamıştı. Sarı kırmızılı takım golcü futbolcudan kasaya girecek rakamı da açıkladı.

Buna göre Galatasaray golcü futbolcu için Belçika ekibinden 3 milyon 350 bin euro kazanacak.

KAP bildirimi:

Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV Kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Club Brugge'den resmi açıklama