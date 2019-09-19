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19.09.2019 - 17:51 | | AA

Galatasaray'dan Divan Kurulu açıklaması

Galatasaray, Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nın Pazartesi günü yapılacağını açıkladı

Galatasaray'dan Divan Kurulu açıklaması

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü toplanacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun 23 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de başlamak üzere olağanüstü divan kurulu çağrısında bulunduğu bildirildi. 

Gayrettepe Dedeman Otel'de düzenlenecek toplantının 20'nin üzerinde divan kurulu üyesinin yazılı talebi üzerine düzenlendiği ve basına kapalı yapılacağı kaydedildi.

Toplantıda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Riva ve Florya arazileri için yapılan protokollerin güncel durumlarının ve olası sonuçlarının konuşulacağı aktarıldı. 

Ayrıca Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktif Bank ile imzalanan yapılandırma sözleşmesi hakkında bilgilendirilme ve istişare yapılacağı vurgulandı.

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