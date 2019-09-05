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05.09.2019 - 22:17| Skorer

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fatih Terim'e verdiği 4 maç cezanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray, PFDK'nın Fatih Terim'e verdiği 4 maç cezanın ardından yaptığı paylaşımla teknik direktörünün arkasında olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "Sonuna kadar İMPARATOR FATİH TERİM!" notuyla beraber Fatih Terim görseli kullanıldı.

Taraftarlar da  paylaşıma kısa sürede büyük destek verdi.

Galatasaraydan Fatih Terim paylaşımı

 

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