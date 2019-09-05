05.09.2019 - 22:17| Skorer
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!
Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fatih Terim'e verdiği 4 maç cezanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Galatasaray, PFDK'nın Fatih Terim'e verdiği 4 maç cezanın ardından yaptığı paylaşımla teknik direktörünün arkasında olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "Sonuna kadar İMPARATOR FATİH TERİM!" notuyla beraber Fatih Terim görseli kullanıldı.
Taraftarlar da paylaşıma kısa sürede büyük destek verdi.