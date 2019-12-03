Galatasaray'dan Feghouli ve Lemina açıklaması!

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk ayağında Tuzlaspor ile oynayacağı maç öncesi bu akşam bir antrenman gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Feghouli ve Lemina’nın durumu

MR tetkikleri uygulanan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli’nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Mario Lemina’nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildi. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlandı.

Şener Özbayraklı, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda ve sahada çalıştı.

Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde salonda takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşması, yarın akşam saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda başlayacak.