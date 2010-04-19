Galatasaray'dan HÜKMEN isteği!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 64. dakikasında Siyah-beyazlılar'ın kazandığı penaltı atışında, kararın verilmesiyle birlikte Bilica'nın penaltı noktasını kazıması gündeme oturdu.



Bu konuda futbol oyun kurallarında çeşitli ibareler yer alırken, Galatasaraylılar'ın sıkı şekilde takip ettiği Facebook fan sayfasında, derbinin bitimiyle birlikte çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



Galatasaray'ın facebook sayfasındaki açıklamada, maçın Beşiktaş lehine hükmen tescil edilmesi gerektiği iddia edildi. Bu iddia daha sonra neredeyse tüm Türkiye'de tartışılmaya başlandı.



Sayfadaki açıklama şu şekilde: "Futbol kuralları usül kitapçığının 17. maddesinin c bendinin 3. fıkrasında net olarak şu ifade yer almakta: "Bir futbolcu oyun kuralları haricinde rakip takıma dezavantaj sağlayacak şekilde 'oyun alanının, kale direklerinin, korner bayraklarının veya topun' herhangi bir kısmında değişiklik yaparsa ve hakem bu futbolcuyu gerektiği and...a cezalandıramamış ve futbolcunun takımı hükmen yenik sayılır.



Türk Futbol Tarihinde bugüne kadar hiç görülmemiş rezalet ! Penaltı noktasının bu hale gelmesine sebep olanların ve bunu ısrarla görmeyerek penaltıyı kullandıranların cezasını bulmasını istiyoruz! TFF'yi göreve davet ediyoruz !"

OYUN KURALLARI KİTABI NE DİYOR? Öte yandan Oyun Kuralları kitabında bu konuyla ilgili aşağıdaki kural da yer almakta; "Oyun alanının kesik, kırık çizgiler veya yarıklar ile işaretlenmesine izin verilmez. Eğer bir oyuncu ayağıyla oyun alanına izin verilmeyen işaretler yaparsa, sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar verilecektir.



Eğer hakem, bunun maç sırasında yapıldığını fark ederse, top oyun dışı olduğu zaman kusurlu oyuncuya sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar vermelidir." SARI KARTI NE ZAMAN GÖRDÜ? Yukarıdaki kurala göre Bilica'nın sarı kartla cezalandırılması gerektiği ortaya koyuluyor. Fakat maçın hakemi Hüseyin Göçek'in, Bilica'ya gösterdiği sarı kart soru işaretlerini artırıyor.



Penaltı dakikasında sarı kart gören Bilica'ya, Göçek'in penaltıdaki kusurlu hareketi nedeniyle kart gösterdiği belirtiliyor. Penaltı noktasına zarar vermesi nedeniyle kart görmediği öne sürülen Bilica'nın, bu hareketin ardından 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalması gerektiği belirtiliyor.



İşte futbol camiasında şimdi bu iki iddia konuşuluyor ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl bir açıklama yapacağı da merakla bekleniyor.