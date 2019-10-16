Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbolGalatasaray'dan ilk yenilgi: 88-83
16.10.2019 - 00:07 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray'dan ilk yenilgi: 88-83

Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanda, Unicaja Malaga'ya 88-83 yenildi.

Galatasaray'dan ilk yenilgi: 88-83

İspanya'nın Malaga kentindeki Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanan 3. hafta mücadelesinde ilk çeyreği Galatasaray 21-18 önde geçti. Devre ise ev sahibi takımın 51-49'luk üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyrek sonunda Malaga temsilcisi farkı 6 sayıya yükseltti. (64-58) Son çeyrekte sarı-kırmızılı ekibin çabaları ise sonucu değiştirmedi: 88-83.

Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta gruptaki ilk yenilgisini alırken, Unicaja Malaga üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

 

UEFA soruşturma başlattı! Bakan Kasapoğlu'ndan ilk tepki...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tutya Yılmaz'dan cimnastiği bırakma kararı

Tutya Yılmaz'dan cimnastiği bırakma kararı

Üç milli boksörden basın toplantısı

Üç milli boksörden basın toplantısı

Gaziantep Basketbol-Peristeri: 64-70

Gaziantep Basketbol-Peristeri: 64-70

Konyaspor iznin ardından topbaşı yaptı

Konyaspor iznin ardından topbaşı yaptı

Sıradaki Haber