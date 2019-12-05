Galatasaray'dan Luyindama ve Andone kararı

Brighton’dan kiralanan Florin Andone ile savunmanın en önemli ismi Cristian Luyindama’nın sözleşmeleri dondurulacak. Hatta kulüp anlaşma sağlayabilirse, kontratı feshedilip Andone doğrudan İngiltere’ye geri gönderilecek. Luyindama ise sezon sonuna kadar takımdan ayrı kalacak. Konuyla ilgili olarak yönetim ve TFF arasındaki yazışmaların başladığı öğrenildi.