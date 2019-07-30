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30.07.2019 - 19:12| NEVZAT DİNDAR

Galatasaray'dan mahkeme kararı sonrası açıklama!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay,  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar üzerine açıklama yaptı.

Galatasaray'dan mahkeme kararı sonrası açıklama!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay,  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin kararı sonrası açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"11 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı sonucunda, kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum bulunmamaktadır. Hukuki süreç olağan seyrinde sürmektedir. Yönetim Kurulumuz ve tüm kurullarımız görevlerine devam etmektedir.

Saygılarımla,

YUSUF GÜNAY

Galatasaray Spor Kulübü
Başkan Yardımcısı"

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