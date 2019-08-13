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13.08.2019 - 14:01

Galatasaray'dan Mehmet Özcan açıklaması

Galatasaray son günlerde transferde adının geçtiği Eskişehirsporlu Mehmet Özcan ile ilgili resmi siteden bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan Mehmet Özcan açıklaması

İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

Bir süredir bazı medya organlarında yayınlanan Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan’la ilgilendiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

13 Haziran 2019 tarihinde yaptığımız açıklamada belirttiğimiz gibi Kulübümüzün 2019-2020 sezonu transfer çalışmaları, teknik heyetimizin raporları, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüzün çıkarları doğrultusunda yürütülmektedir.

Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesile ile yeniden hatırlatmak isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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