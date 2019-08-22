Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayGalatasaray'dan Ozornwafor için KAP bildirimi!
22.08.2019 - 00:35| DHA

Galatasaray'dan Ozornwafor için KAP bildirimi!

Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un kiralık transferi için Almeria takımı ile görüşmelere başladı

Galatasaray'dan Ozornwafor için KAP bildirimi!

Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Valentine Ozornwafor'un kiralık transferi konusunda İspanya'nın Almeria takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Erkekler Fenerbahçe, kadınlarda ENKA şampiyon!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi play-off

AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi play-off

Erkekler Fenerbahçe, kadınlarda ENKA şampiyon!

Erkekler Fenerbahçe, kadınlarda ENKA şampiyon!

Yeni transfer Baiano, ilk antrenmanına çıktı

Yeni transfer Baiano, ilk antrenmanına çıktı

Ricardo Quaresma Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı!

Ricardo Quaresma Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı!

Sıradaki Haber