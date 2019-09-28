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28.09.2019 - 19:26 |

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi göndermesi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi göndermesi

Celal Umut Eren / Skorer 

Türkiye'de nefesler tutuldu. Süper Lig'in 6. haftasında son şampiyon Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 

Karşılaşma öncesi takımlar ısınmaya çıkarken Türk Telekom Stadı'nda sürpriz bir müzik çalındı. Türk Telekom Stadı'nda bir anda 'Şampiyonlar Ligi' müziği duyuldu.

Fenerbahçe'nin uzun zamandır turnuvada olamamasına göndermeye yapan sarı-kırmızılılar, rakibine ince bir gönderme yaptı.

Bir gönderme daha 'Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşamış takımı'

Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde Galatasaray'ın anonsu: "Huzurlarınızda Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşamış takımı"

 

Galatasaray kafilesi stada ulaştı
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