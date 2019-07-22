22.07.2019 - 00:11
Galatasaray'dan Şener Özbayraklı açıklaması
Galatasaray, yeni transferlerden Şener Özbayraklı'nın antrenmanda sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde kırık hattı tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Yeni transferlerden Şener Özbayraklı'nın antrenmanda yaşanan bir pozisyon sonrası yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde kırık hattı tespit edildiğini açıkladı.
Açıklama şöyle:
Şener Özbayraklı’nın sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde 1. parmak distal falanksta (baş parmak kemiği) non deplase (ayrılmamış) kırık hattı tespit edildi.
Tedavisine başlanan oyuncumuz, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışmalarına devam edecek.