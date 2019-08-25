Galatasaray'dan sürpriz teklif! Elneny...

Transferin son gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray’da sürpriz bir isim daha gündeme geldi. İngiliz basınında genişçe yer bulan haberlere göre, Arsenal’da devam etmek istemeyen Mohamed Elneny ile Galatasaray arasında görüşme oldu.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Galatasaray’ın haftalık 25 bin sterlin önerdiği iddia edildi. Arsenal’de haftalık 55 bin sterlin kazanan Mısırlı futbolcu, bu teklife sıcak bakmadı. Arsenal Menajeri Unai Emery tarafından kadroda düşünülmeyen Elneny için Galatasaray’ın çalışmalarını sürdüreceği öne sürüldü.