Galatasaray'dan Terim'siz 31 maç

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 4 maç ile cezalandırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, takımından uzak kaldığı maç sayısı 31’e çıkacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendisine verilen cezalar konusunda çok çarpıcı bir istatistiğe sahip.

Son 4 maçlık cezayla birlikte, 66 yaşındaki çalıştırıcının takımdan uzak kaldığı maç sayısı 31’e yükselmiş oldu. Bundan önceki 27 maçlık periyotta Galatasaray, 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Sarı-kırmızılılar, Terim’in ağır cezalar aldığı her sezonda şampiyonluğa ulaşmayı ise başardı.