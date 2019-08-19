Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayGalatasaray'dan Tevfik Fikret için anma mesajı
19.08.2019 - 10:01| İSTANBUL (AA)

Galatasaray'dan Tevfik Fikret için anma mesajı

Galatasaray, hami başkanı Tevfik Fikret'in vefatının 104. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Tevfik Fikret için anma mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, "Vizyonu ve örnek kişiliği ile 'Fikri hür, vicdanı hür' ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk edebiyatına ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret'in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Büyük üstad, unutulmaz Galatasaraylı Tevfik Fikret'i aramızdan ayrılışının 104. yılında saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Christian Vieri'den şaşırtan paylaşım!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'dan Tevfik Fikret için anma mesajı

Galatasaray'dan Tevfik Fikret için anma mesajı

Diagne'ye 12 milyon euro!

Diagne'ye 12 milyon euro!

Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar!

Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar!

Quaresma özür diledi

Quaresma özür diledi

Sıradaki Haber