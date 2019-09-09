Galatasaray'ı bekleyen zor fikstür

Türkiye Futbol Federasyonu ligin ilk yarısının sonuna kadar olan fikstürü açıkladı. Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray'ı Eylül - Ekim döneminde üst üste zorlu maçlar bekliyor.

Galatasaray'ın lig ve Şampiyonlar Ligi fikstürü

Süper Lig'de bu hafta sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'ı sonraki dönemde Şampiyonlar Ligi ve ligde üst üste zorlu maçlar bekliyor. Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçtan 4 gün sonra Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor maçının ardından 28 Eylül'de derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek olan sarı kırmızılılar, 1 Ekim'de yine Türk Telekom Stadı'nda Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacak.

İşte Eylül - Ekim döneminde Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür

18 Eylül - Club Brugge (D)

22 Eylül - Yeni Malatyaspor (D)

28 Eylül - Fenerbahçe

1 Ekim - PSG

5 Ekim - Gençlerbirliği (D)