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29.10.2019 - 10:41 |

Galatasaray'ı bekleyen zor fikstür!

Ligde işler iyi gitmiyor, Avrupa’da hayal kırıklığı yaşıyor. Üstelik daha da zorlu günler bekliyor. Galatasaray’ın hem Milli ara öncesi hem de sonrasında sezonun en formda takımlarına karşı çok kritik sınavları var.

Haftayı Beşiktaş yenilgisiyle kapatarak lig yarışında ciddi bir yara alan Aslan’ı, daha da zorlu günler bekliyor. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray’ın önünde, sezonun formda ekiplerine karşı çok kritik sınavları var. Üst üste Rizespor, Real Madrid ve Gaziantep maçlarıyla milli araya girecek olan Sarı-Kırmızılılar, ardından Başakşehir, Brugge, Trabzonspor, Alanyaspor ve PSG gibi, takımın iki kulvardaki kaderini belirleyecek rakiplerle mücadele edecek.

Galatasarayı bekleyen zor fikstür

Bu periyot bir anlamda Galatasaray açısından ‘tamam ya da devam’ anlamına geliyor. Eğer Galatasaray bu 8 maçta yoluna büyük kayıplar yaşamadan devam ederse; ligde son üç sınavını Ankaragücü, Göztepe ve Antalyaspor gibi nispeten formsuz ekiplere karşı verecek ve yeniden toparlanma şansı bulabilir.

Galatasarayı bekleyen zor fikstür

Skorer Tv Haber Bülteni - 29 Ekim 2019
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