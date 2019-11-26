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26.11.2019 - 08:00 |

Galatasaray’ı deviren konuşma

Okan Buruk’un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.

Galatasaray’ı deviren konuşma

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk’un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.
Sarı-kırmızılılar karşısında 1-0 galip gelerek zirvedeki yerini alan turuncu-lacivertlilerin teknik patronu, karşılaşma öncesinde futbolcularını şu sözlerle motive etti:
“Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım.”

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