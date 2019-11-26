Galatasaray’ı deviren konuşma

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk’un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.

Sarı-kırmızılılar karşısında 1-0 galip gelerek zirvedeki yerini alan turuncu-lacivertlilerin teknik patronu, karşılaşma öncesinde futbolcularını şu sözlerle motive etti:

“Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım.”