Galatasaray'ın 4. Brugge randevusu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu beşinci maçında Galatasaray, yarın sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Brugge ile daha önce resmi müsabakalarda 3, hazırlık maçında da 1 kez karşılaştı. Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Galatasaray, Club Brugge mücadelesinden galip ayrılarak UEFA Avrupa Ligi şansını devam ettirebilecek. Cimbom bu maçtan mağlup ayrılması durumunda bu sezonki Avrupa kupaları defterini kapatacak.



İlk kez 2002’de

İki takım 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda yer aldı. İlk karşılaşma 1 Ekim 2002’de İstanbul’da oynanırken, mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. İkinci müsabakada ise takımlar, 23 Ekim 2002’de Belçika’da karşılaştı ve Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. O dönemde de sarı-kırmızılıların başında Fatih Terim bulunuyordu. 2002 yılında oynanan maçlarda Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Belçika ekibinde futbolcu olarak sahada yer almıştı.

Bu sezon grubun ilk maçında Jan Breydel Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona ermişti.

İki takım arasında 2008 yılında oynanan hazırlık maçı ise 0-0 tamamlanmıştı.



Belçika takımlarına karşı galibiyeti yok

Galatasaray, Belçika ekipleri ile bugüne kadar Avrupa kupalarında 7 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda Anderlecht ve Club Brugge ile oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 4 kez rakiplerine mağlup olurken, 3 defa da berabere kaldı. Bu mücadelelerde Cimbom, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 16 gole de engel olamadı.



Belçika Ligi'nde bu sezon 1 kez yenildi

Club Brugge, Belçika Ligi'nde 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde geride kalan 16 hafta bir maçı ertelenen Brugge, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Mavi-siyahlılar, attığı 35 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü. Belçika temsilcisi ayrıca ligde en fazla gol atıp, en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor.

Brugge'da ligin ikinci haftasında deplasmandaki Real Madrid maçında kırmızı kart gören takım kaptanı Ruud Vormer, 3 karşılaşma men cezası almıştı. Vormer bu yüzden Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.