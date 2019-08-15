Galatasaray'da Feghouli, Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başlayıp, koordinasyon sürat çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, idmanın ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışmalar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Sarı-kırmızılılarda Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir, sahada adaptasyon ve kondisyon çalışmalarına başlarken, böbrek taşı nedeniyle ameliyat edilen ve evinde istirahat hâlinde olan Sofiane Feghouli antrenmanda yer almadı.



Galatasaray'ın Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor."