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29.09.2019 - 09:46 | | Takvim

Galatasaray'ın derbi hasılatı 11 milyon TL

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde ürün satışından 5 milyon TL, bilet ve localardan ise 6 milyon TL kazanarak bu kritik mücadeleyi önemli bir gelirle kapattı.

Galatasaray'ın derbi hasılatı 11 milyon TL

Galatasaray, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde kasasını doldurdu. Sarı- kırmızılılar dev derbi öncesi kulüp mağazasındaki ürün satışından 5 milyon TL'lik önemli bir gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, bilet ve loca satışlarından ise 6 milyon TL elde ederek toplamda 11 milyon TL'yi kasasına koydu. Derbiyi önemli bir gelirle kapatmayı bildi.

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G.Saray ve F.Bahçe arasında oynanan dev derbiyi 51 bin 663 biletli taraftar izledi. Bu seyirci sayısı Galatasaray'ın ev sahipliği yaptığı Türk Telekom Stadı'ndaki en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti. 

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