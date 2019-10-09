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09.10.2019 - 14:00 |

Galatasaray’ın ekim ayı divan kurulu başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray’ın ekim ayı divan kurulu başladı

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilen sarı-kırmızılıların ekim ayı olağan divan toplantısı, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun açılış konuşması ile başladı ve daha sonra gündem ile ilgili maddeler okundu. Toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlar Faruk Süren ile Dursun Özbek'in yanı sıra divan üyeleri katıldı.

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