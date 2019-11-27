Galatasaray'ın Emre Mor şansızlığı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dün gece evinde Club Brugge ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Adem'in attığı gole 1-0 öne geçen temsilcimiz 90+2'de Diatte'nin attığı gol ile sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı kırmızılı ekipte Emre Mor ne zaman oyuna girse takım gol yiyor. Dün gece yine bu talihsiz olay yaşandı.

Emre, Beşiktaş maçında 68'de oyuna girdi, Cimbom 69'da gol yedi.

Başakşehir'de 74'te girdi, 79'da G.Saray kalesini kapatamadı.

Dün de 87'de girdi, 90+2'de gol yedi.