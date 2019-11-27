Galatasaray'ın genç kulübesi!

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Avrupa’daki geleceğini belirleyecek mücadele öncesi eksiklerin çokluğu, teknik direktör Fatih Terim’in elini kolunu bağlamıştı. Terim’in yedek kulübesine koyduğu oyuncular, tecrübeli hocanın kariyerinde adeta bir ilki yaşamasına neden oldu.

Çünkü Sarı-Kırmızılılar’da tam 13 futbolcu, çeşitli sebeplerden Club Brugge karşılaşmasında sahne alamadı. Falcao, Andone, Babel, Luyindama, Şener, Emre Akbaba sakatlıkları, Nzonzi ve Yunus Akgün cezalı olmaları, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan, Jimmy ile Linnes de UEFA listesinde yer almadıkları için mücadelede forma giyemediler.

3 tecrübeli isim...

Terim de 7 oyuncunun yer bulunduğu yedek kulübesinde 24 yaşındaki kaleci Okan Kocuk, 34 yaşındaki Selçuk İnan ve 22 yaşındaki Emre Mor gibi A Takım oyuncularının yanına Emin Bayram (16), Gökay Güney (20), Işık Kaan Arslan (18) ve Erencan Yardımcı’yı (17) koydu.

Bu genç isimlerin hepsi ilk kez Devler Ligi heyecanını kulübeden yaşarken, aralarında sadece Emin, Başakşehir’le Süper Lig’de oynanan son karşılaşmada yedek kulübesinde yer almıştı.