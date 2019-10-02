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02.10.2019 - 07:54 |

Galatasaray'ın grubunda işler karıştı

Galatasaray’ın grubundaki favorilerden Real Madrid, Club Brugge’le 2-2 berabere kaldı ve şok bir sonuç aldı.PSG karşısında alınan mağlubiyetin ardından CimBom, La Liga deviyle puanları eşitledi. Sıradaki 2 maçına Real karşısında çıkacak olan Aslan, ikinci tur için avantajı kapmaya çalışacak.

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın yer aldığı A Grubu’nda dün alınan sonuçların ardından üst tur yarışında işler karıştı. Grubun favorileri arasında yer alan Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü Club Brugge maçından 2-2’lik beraberlikle ayrılıp ilk puanını aldı. Aslan da, PSG karşısında aldığı 1-0’lık sonucun ardından Real Madrid’le aynı puanda kaldı.

Tüm planlarını Devler Ligi’nde üst tur üzerine yapan Galatasaray, gruptaki sıradaki 2 maçına, Real Madrid karşısında çıkacak. Fatih Terim’in öğrencileri, 22 Ekim’de Zinedine Zidane’ın ekibini Türk Telekom’da ağırlayacak. Cim Bom, 6 Kasım’da bu kez İspanyol ekibiyle Santiago Bernabeu’da karşılaşacak. Galatasaray, bu 2 karşılaşmada alacağı sonuçlarla, ikinci tur yolunda avantajı elde etmeye çalışacak.

PSG, yolu yarıladı
A Grubu’nda önce Real Madrid’i dün akşam da Galatasaray’ı yenen Paris Saint-Germain, 2’de iki yaparak puanını 6’ya çıkardı. İkinci tur için büyük avantaj elde eden PSG’yi, 2 puanla Belçika ekibi Club Brugge takip ediyor. Cim Bom, 2 Real Madrid karşılaşmasının ardından 26 Kasım’da Brugge’ü ağırlayacak. Aslan, grubun son maçında da 11 Aralık’ta PSG’ye konuk olacak.

İşte puan durumu

Galatasarayın grubunda işler karıştı

 

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