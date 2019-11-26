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26.11.2019 - 13:04 |

Galatasaray'ın gruptan çıkma şansına '0' verdiler

Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkma ihtimalleri sıralandı. Galatasaray, yüzde 0’lık ihtimalle dikkat çekti.

Galatasaray'ın gruptan çıkma şansına '0' verdiler

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İtalya’da yayın yapan La Gazetta Dello Sport’ta Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarına gidilirken tur atlama ihtimalleri masaya yatırıldı. Hem tur atlama ihtimali yüksek takımlar hem de sıkıntılı kulüpler değerlendirildi.

Türkiye’yi dev turnuvada temsil eden tek takım olan Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ihtimali de verildi. A Grubu’ndaki değerlendirmede PSG’ye yüzde 100 tur atlama ihtimali verilirken, Galatasaray’a yüzde 0 verildi.

Sarı-kırmızılı kulüple beraber, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in de oynadığı Lille ve Belçika’dan Genk yüzde 0 ihtimalle son sıralarda yer aldı.

Galatasarayın gruptan çıkma şansına 0 verdiler

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