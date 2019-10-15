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15.10.2019 - 10:29 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray'ın konuğu Lulea BBK

Sarı-kırmızılı takım, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında yarın İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi konuk edecek.

Galatasaray'ın konuğu Lulea BBK

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftasında İsveç temsilcisi Lulea BBK ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.

E Grubu'nda İsveç'in Lulea BBK, Polonya'nın Artego Bydgoszcz ve Romanya'nın ACS Sepsi takımıyla mücadele edecek sarı-kırmızılılar, ilk hafta müsabakasında Lulea BBK'yi konuk edecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç yarın saat 19.30'da başlayacak.

 

 

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